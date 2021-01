Russia-Usa: portavoce Cremlino, pronti a rapporti flessibili ma ci sono linee rosse

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è aperta all'idea di essere flessibile nei rapporti con la nuova amministrazione degli Stati Uniti, ma ci sono delle linee rosse. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, parlando all'emittente televisiva "Rossija 1". "La flessibilità è un elemento integrante delle relazioni internazionali. Siamo pronti ad essere flessibili ma non siamo pronti ad essere comandati", ha affermato il portavoce osservando che Mosca manterrà sempre delle linee rosse che non possono essere travalicate. "Ci sono dei limiti alla flessibilità", ha aggiunto. Il portavoce del Cremlino ha anche detto che la Russia auspica buoni rapporti con la nuova amministrazione presidenziale Usa guidata da Joe Biden, "ma non possiamo forzarli". Commentando le prime dichiarazioni di Biden, Peskov ha parlato di un discorso "prevedibile". "Riguardo le dichiarazioni, la parola partner è improbabile che venga usata per descriverci. Certamente loro ci vedono ancora più come un avversario", ha affermato il portavoce russo (Rum)