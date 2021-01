Russia: portavoce Cremlino, le proteste di piazza non autorizzate sono inaccettabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Russia rispettano tutti i punti di vista ma si oppongono in maniera categorica alla partecipazione dei cittadini a manifestazioni non autorizzate. Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dimitrj Peskov, commentando per l'emittente "Rossija 1" le manifestazioni di piazza di ieri in Russia per chiedere la scarcerazione dell'attivista Aleksej Navalnyj. "Non ci può essere altra valutazione, si tratta di una violazione delle leggi", ha dichiarato Peskov in riferimento alle proteste di piazza. Commentando la partecipazione popolare alle manifestazioni di ieri, il portavoce del Cremlino ha osservato che è nulla in confronto al sostegno nei confronti del presidente Vladimir Putin. (Rum)