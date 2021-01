Governo: D'Angelo (M5s), voto contro Bonafede mette a rischio Recovery plan

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un voto contrario pregiudiziale alla relazione Bonafede, da molti già annunciato senza nemmeno averla prima letta, è un voto contro gli italiani non solo perché colpisce un ministro che sta lavorando in modo ammirevole per migliorare la giustizia italiana, come il suo operato dimostra in modo chiaro - penso alla legge anticorruzione, alla trasparenza di partiti e fondazioni, alla riforma del voto di scambio politico-mafioso, al codice rosso, alla legge sulla class action, norme con cui sono stati realizzati concretamente i princìpi di giustizia del M5s". Lo afferma, in una nota, la senatrice Grazia D'Angelo, capogruppo del M5s nella commissione Giustizia di palazzo Madama. "Un voto contrario, chiaramente strumentale, rischia di mandare in discussione il futuro economico del Paese che ora dipende dal Recovery Plan - aggiunge -, il cui destino è strettamente legato al buon esito delle riforme della giustizia che l'Europa ci chiede da tempo e che Bonafede sostiene con forza: basta che il Parlamento, oggi ostaggio di una crisi incomprensibile, possa riprendere il lavoro per portare avanti insieme al governo i progetti di riforma del processo penale alla Camera e del processo civile al Senato".(com)