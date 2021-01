Covid: domani protesta sotto palazzo Regione Lombardia con calcolatrici per chiedere dimissioni giunta Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Calcolatrici alla mano per ironizzare sull'incapacità della giunta Fontana di fare i conti, e cartelli con la scritta "Ora Basta". È quanto mostreranno domani sotto Palazzo Lombardia i partecipanti al flashmob, organizzato da varie sigle tra cui il Pd e il M5s, per raccogliere e manifestare "l'indignazione di cittadine e cittadini lombardi e la richiesta che la giunta Fontana vada a casa, in seguito all'ultimo gravissimo errore commesso da Regione Lombardia, nel calcolo dei dati sui positivi al Covid-19 inviato all'Istituto Superiore di Sanità. Un calcolo errato, poi rettificato come dimostra un documento ufficiale diffuso dall'Iss, che ha determinato il passaggio della Lombardia in zona rossa, provocando danni enormi ed ingenti per lavoratori, imprese e studenti". Gli organizzatori invitano su Facebook a chi vorrà scendere in piazza di "dotarsi di mascherina, bandiere, cartelli e calcolatrice! Manifesteremo nel pieno rispetto delle norme di sicurezza e con il distanziamento previsto per questo ci saranno posti limitati". (com)