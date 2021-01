Roma: seconda "domenica ecologica", in mattinata 400 controlli e 14 violazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della seconda giornata programmata per la limitazione della circolazione veicolare all'interno del perimetro ztl "Fascia verde", secondo quanto previsto dall'ordinanza della sindaca di Roma Capitale n. 9 del 22 gennaio 2021, la polizia locale di Roma Capitale ha predisposto i consueti servizi di vigilanza: nel corso della mattinata, nella fascia oraria dalle 7.30 alle 12.30, nonostante l'ondata di maltempo che si sta abbattendo sulla Capitale in queste ore, sono state circa 400 le verifiche eseguite e 14 le violazioni rilevate. I controlli proseguiranno anche nella fascia oraria pomeridiana che avrà termine alle 20.30. (Rer)