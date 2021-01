Scuola: prefetto Milano, da domani riprenderà 50 per cento delle classi, sarà ripresa in progressione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Da domani riprenderà il 50 per cento delle classi o degli studenti su due scaglioni orari: circa il 35 per cento entra alle otto e il 15 per cento alle nove e mezza". Lo ha dichiarato il prefetto di Milano Renato Saccone durante un punto stampa a margine della videoconferenza con Regione Lombardia, Ats, Comune e Città metropolitana per la ripresa della scuola in presenza. Il ritorno avverrà in maniera graduale: "In progressione si raggiungerà il 50 per cento perché ogni dirigente scolastico in queste ore sta valutando il modo migliore per partire - ha aggiunto il prefetto - ci sono dimensioni e complessità diverse per ogni istituto e ciascuno dovrà organizzarsi al meglio. Noi ci aspettiamo che nel corso della settimana si completi il quadro". "Ci sarà un potenziamento dei mezzi pubblici, un controllo di accompagnamento sui possibili luoghi di assembramento in entrata e uscita in particolare in alcuni istituti con migliaia di ragazzi ma lì ci aiuta anche l'entrata sfalsata degli orari", ha concluso Saccone. (Rem)