Spagna: elezioni Catalogna, per vicepresidente Aragones votare il 14 febbraio può influenzare partecipazione (2)

- Nel caso in cui si votasse il 14 febbraio saranno applicati i protocolli e si cercherà di assicurare la massima sicurezza, ma il vicepresidente ha insistito che "la migliore garanzia è quella di rinviare le elezioni". Aragones ha accusato "ambienti del Partito socialista" di aver presento vari ricorsi contro il decreto di rinvio della Generalitat grazie a diversi sondaggi che vedono il loro candidato, l'attuale ministro della Salute, Salvador Illa, come il favorito. "Il presidente Pedro Sanchez, il giorno prima che il Tribunale si pronunciasse ha affermato chiaramente che le elezioni non possono essere rinviate ed è chiaro l'interesse socialista a mantenere le elezioni" il 14 febbraio. (Spm)