Roma: Raggi, investiti 4,5 milioni euro per migliorare aree giochi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo investito 4,5 milioni di euro per migliorare le aree giochi in tutta Roma. Sono stati messi più giochi e sostituiti quelli usurati o danneggiati". Così, su Facebook, la sindaca di Roma Virginia Raggi. "Nelle ultime settimane - spiega Raggi - gli operai delle ditte incaricate, coordinati dai tecnici comunali, hanno sostituito una rampa di risalita di un gioco, ripristinato le altalene e posizionato una nuova pavimentazione nel giardino Pisino, nel VIII Municipio. Nel parco Melvin Jones del XII Municipio, invece, c’è stata una riorganizzazione dei giochi e sono stati installati una nuova torretta con lo scivolo e due altalene. Nell’area di via Millet, nel VI Municipio, è stata installata la pavimentazione anti-trauma. Mentre a Villa Balestra, nel II Municipio, è stato rinnovata l’area giochi, con l’installazione di nuove attrezzature e la realizzazione di una parte della recinzione. Gli interventi dell’Ufficio aree ludiche del dipartimento Tutela ambientale continueranno. Riparare, dove possibile, i giochi usurati o vandalizzati, dopo anni di negligenza, è infatti necessario per permettere ai nostri bambini di divertirsi in totale sicurezza". (Rer)