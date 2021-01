Lazio: Corrotti (Lega), inserire operatori igiene ambientale in ciclo vaccinale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inserire gli operatori di igiene ambientale all'interno del prossimo ciclo vaccinale: un'azione a tutela di un servizio di pubblica utilità con i lavoratori spesso costretti ad affrontare situazioni a stretto contatto con emergenze igienico-sanitarie". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. "Si tratta di una richiesta per la sicurezza e la salute di una categoria - aggiunge - che necessita di tutele ma che, ad oggi, non è ancora a conoscenza delle tempistiche di somministrazione del vaccino". (Com)