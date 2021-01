Scuola: prefetto Milano, in questo momento Ats è in grado di fare tracciamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In questo momento Ats Milano è in grado di fare il tracciamento, vale per tutti i casi che vengono all'evidenza ma sarà importante per il mondo della scuola". Lo ha dichiarato il prefetto di Milano Renato Saccone durante un punto stampa a margine della videoconferenza con Regione, Ats, Comune e Città metropolitana sul rientro a scuola. "Ci sarà un monitoraggio giornaliero e settimanale - ha aggiunto Saccone - giornaliero per verificare criticità che non escludiamo nel tpl e settimanale per mettere insieme tutti i dati compresi quelli del contagio, del verificarsi di casi all'interno delle scuole. Sono già attentamente monitorati, avranno un valore particolare per le misure che andremo progressivamente ad adottare. Noi - ha concluso il prefetto - puntiamo a una ripresa duratura che consenta a tutti i ragazzi magari nella misura di un'alternanza settimanale o giornaliera di tornare in classe, di ritrovare la classe". (Rem)