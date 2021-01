Roma: controlli carabinieri anti droga, 7 spacciatori arrestati, tra loro anche 16enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso di un servizio di controllo del territorio, i carabinieri della stazione di Roma Montespaccato hanno arrestato un romano di 16 anni, già con precedenti, dopo essere stato notato allontanarsi velocemente a piedi e gettare a terra un involucro, successivamente recuperato, e contenente 100 grammi di hashish. A seguito della perquisizione personale i militari hanno rinvenuto 500 euro in contanti di piccolo taglio, ritenuti provento della pregressa attività illecita. Il minorenne dopo l’arresto è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Roma – Virginia Agnelli – a disposizione dell’Autorità giudiziaria. Sempre nel corso dei controlli del territorio, i militari della stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un romano di 51 anni, disoccupato e con precedenti. L’uomo alla vista della pattuglia ha tentato di dileguarsi, nascondendosi dietro un muretto ove è stato mentre stava cercando di occultare della droga. A seguito della perquisizione personale e successivamente di quella domiciliare, i militari hanno rinvenuto e sequestrato circa 10 grammi di cocaina, suddivisa in dosi, e la somma contante di 200 euro, verosimilmente provento della pregressa illecita attività. Dopo l’arresto l’uomo è stato condotto presso il proprio domicilio in regime di arresti domiciliari, in attesa del rito direttissimo. (segue) (Rer)