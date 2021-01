Roma: controlli carabinieri anti droga, 7 spacciatori arrestati, tra loro anche 16enne (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In via Chopin a seguito di un controllo alla circolazione stradale, i carabinieri della stazione Roma Eur hanno arrestato un romano di 21 anni, incensurato. I militari insospettiti dallo strano atteggiamento del giovane, hanno proceduto alla perquisizione personale e veicolare a seguito della quale hanno rinvenuto circa 50 grammi di hashish e 10 di cocaina, tutta già suddivisa in dosi, un coltello serramanico di 17 cm. e la somma contante di 2.250 euro, ritenuti provento della pregressa attività. Dopo l’arresto il 21enne è stato trattenuto in caserma, in attesa del rito direttissimo. Dovrà rispondere anche di porto di oggetti atti ad offendere. I carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Centro, invece, hanno arrestato un italiano di 55 anni, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato notato dai militari in atteggiamento sospetto, in via Camilla, nei pressi di un istituto scolastico. Sottoposto a perquisizione personale e veicolare, i militari hanno rinvenuto delle dosi di shaboo e di cocaina, del peso di circa 5 grammi, e la somma contante di 50 euro, nonché un’agenda recante nomi e prezzi riconducibili all’attività di spaccio, all’interno di uno zainetto, il tutto sottoposto a sequestro. Dopo l’arresto l’uomo è stato trattenuti in caserma, in attesa del rito di convalida. (segue) (Rer)