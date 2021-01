Roma: controlli carabinieri anti droga, 7 spacciatori arrestati, tra loro anche 16enne (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Infine, i carabinieri del nucleo operativo della compagnia Roma Casilina hanno arrestato 2 giovani romani di 19 e 21 anni, già noti alle forze dell’ordine. I militari hanno proceduto al loro controllo in via Filippo Serafini all’angolo con via Palmiro Togliatti. A seguito della perquisizione personale sono stati trovati in possesso di 4 dosi di hashish del peso di circa 4 grammi e di un involucro con olio di hashish del peso di circa 5 grammi nonché della somma contante di 930 euro. Anche nel corso della successiva perquisizione domiciliare i militari hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 53 grammi di hashish e ulteriori 750 euro in contanti e vario materiale per il confezionamento dello stupefacente. Dopo l’arresto i due pusher sono stati portati presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità giudiziaria mentre, la droga e il denaro sono stati sequestrati. (Rer)