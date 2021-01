Recovery: Gelmini (FI), fondi Ue a rischio a causa di immobilismo governo, grave responsabilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Plan "che dovrebbe essere la priorità per il nostro Paese, è invece l'ultimo dei pensieri per questo morente esecutivo. A Palazzo Chigi giocano da settimane con il pallottoliere e le emergenze dell'Italia sono state messe incredibilmente in secondo piano". Lo afferma in una nota Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati. "Le risorse europee sono dunque a rischio, anche a giudizio di autorevoli esponenti della maggioranza, a causa dell'immobilismo del governo. Da mesi manca, infatti, un'azione politica degna di questo nome, tanto per le iniziative su ristori, vaccini, politica economica e contrasto alla pandemia, quanto nella costruzione del piano per i progetti comunitari. L'esecutivo - conclude Gelmini - si sta assumendo una grave responsabilità. I fondi Ue non appartengono al Partito democratico o al Movimento 5 stelle, ma agli italiani, e gettare alle ortiche questa grande opportunità sarebbe un danno incredibile per il Paese e, soprattutto, per le future generazioni". (Com)