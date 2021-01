Paesi Bassi: arrestato Tse Chi Lop, boss del mercato della droga in Asia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La polizia olandese ha arrestato, sulla base di un mandato di arresto spiccato dall'Australia, il presunto leader di una delle principali gang internazionali dedite al traffico di droga. Si tratta di Tse Chi Lop, nativo cinese ma con nazionalità canadese, leader della società The Company che controllerebbe una quota dal valore di 70 miliardi di euro nel mercato della droga in Asia. Tse è considerato uno dei più ricercati fuggitivi al mondo ed è stato fermato nelle scorse ore all'aeroporto Schiphol di Amsterdam. L'Australia cercherà ora l'estradizione dai Paesi Bassi per processarlo.(Res)