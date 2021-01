© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sorpreso a rubare dei prodotti alimentari all'interno di un supermercato, in via Flaminia Nuova. Per questo K.Z. , 38enne cittadino georgiano, è stato fermato dagli agenti del commissariato Villa Glori. Identificato l'uomo dovrà rispondere di furto aggravato.(Rer)