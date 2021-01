Droga: vede polizia e getta in strada 136 dosi di cocaina, arrestato pusher 22enne a Milano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un egiziano di 22 anni con precedenti e irregolare è stato arrestato per spaccio dalla Polizia dopo aver tentato di disfarsi di 136 dosi di cocaina in via Giuseppe Gabetti, zona Forze Armate. Intorno alle 22 una volante del commissariato di zona ha notato due giovani nordafricani con un atteggiamento sospetto e ha deciso di sottoporli a un controllo d’iniziativa. Alla vista degli agenti, i due hanno tentato di allontanarsi. Uno dei due, il 22enne, mentre correva ha lanciato per terra una busta, poi recuperata dai poliziotti, contenente 136 involucri di cocaina per un peso complessivo di 110 grammi. Il ragazzo è stato poi raggiunto e bloccato mentre il complice è riuscito a fuggire. Il 22enne è stato inoltre trovato in possesso di 390 euro, ritenuto provento dell’attività di spaccio. Qualche ora prima un altro pusher, in un distinto intervento, è stato arrestato per lo stesso reato in piazzale Ferrara perché aveva con sé 90 grammi di cocaina. (Rem)