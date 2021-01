Recovery: Pd, al via domani campagna ascolto su Next Generation Eu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Recovery Plan "è stato al centro del lavoro svolto dal Partito democratico in queste settimane, per migliorare e rafforzare l'impianto iniziale del Pnrr. Molte delle proposte avanzate dal Pd hanno trovato spazio nel Piano licenziato dal Consiglio dei ministri e che ora inizia il suo percorso in Parlamento". E' quanto si legge in una nota il Partito democratico. "Più risorse sugli investimenti in settori strategici e innovativi e meno sugli incentivi, trasversalità delle misure per ridurre le disuguaglianze di genere, territoriali e a favore dei giovani, un forte investimento sulle infrastrutture sociali, sulla sanità territoriale, sulle politiche di formazione e sugli asili nido. La crisi politica aperta da Iv - sottolinea la nota - non interrompe in nessun modo il lavoro del Partito democratico sulle priorità del Paese e tra queste c'è assolutamente il Recovery Plan. Da domani il Segretario Zingaretti e il vicesegretario Orlando, insieme alla segreteria e ai gruppi parlamentari, incontrerà i sindacati, le associazioni di categorie dell'industria, dell'artigianato, del commercio e dell'agricoltura, le associazioni delle donne impegnate per la parità di genere, il terzo settore e il mondo dell'impegno sociale, le associazioni ambientaliste e i giovani, per confrontarci sul percorso fatto fin qui e raccogliere le loro istanze".(Com)