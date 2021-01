Commercio: Piccinetti (au Fiera Roma), grazie a Cafarotti per attenzione che ci ha sempre riservato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero esprimere un sentito ringraziamento da parte di Fiera Roma all'assessore Carlo Cafarotti, che conclude il suo mandato da assessore per ragioni politiche, che non sta a noi sindacare". Lo afferma l'amministratore unico del complesso fieristico capitolino, Pietro Piccinetti. "Vogliamo esprimergli la nostra gratitudine - aggiunge - per l'attenzione e la cura che ha sempre dedicato alla nostra struttura: in tutto il periodo del suo assessorato è sempre stato un interlocutore responsabile e sensibile verso necessità, problematiche e istanze della nostra struttura, che sarà sempre più centrale per la ripartenza della nostra economia post pandemia Covid. Attraverso i nostri eventi -B2B, congressi , convegni e appuntamenti dedicati alle famiglie - sarà senza ombra di dubbio il moltiplicatore economico e sociale del nostro territorio".(Com)