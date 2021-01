Giustizia: Lomuti (M5s), no a voti pregiudiziali su relazione Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chi annuncia un voto contrario pregiudiziale alla relazione sullo stato della giustizia del ministro Bonafede, senza nemmeno averla letta, lo fa in modo chiaramente strumentale. L'operato di Bonafede va giudicato nel merito, tenendo conto delle difficoltà di un anno con i tribunali chiusi causa pandemia". Lo dichiara il senatore del Movimento 5 stelle Arnaldo Lomuti, componente della commissione Giustizia di Palazzo Madama. "Chi vuole migliorare la nostra giustizia può farlo in Parlamento con le riforme del processo civile e penale. Chi intente usare questo passaggio parlamentare per aggravare questa già assurda crisi di governo, lo faccia in modo esplicito con altre argomentazioni", conclude.(Com)