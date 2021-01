© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non so ancora se Bonafede sarà al Senato mercoledì o giovedì. Ho chiesto al ministro la sua relazione due giorni fa ma ancora non l’ho ricevuta. La leggerò e poi deciderò” come votare. Lo ha detto a Sky tg24 il senatore del Psi Riccardo Nencini, che ha aggiunto: “sono curioso di leggere la relazione”.(Rin)