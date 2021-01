Difesa: “Haaretz”, Usa pronti a schierare Iron Dome in basi nel Golfo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti dovrebbero presto schierare batterie di intercettori missilistici Iron Dome, prodotti dall’industria israeliana, nelle sue basi negli Stati del Golfo. Lo riferisce oggi il quotidiano israeliano “Haaretz”, citando funzionari della sicurezza. La notizia giunge nel quadro degli Accordi di Abramo, che hanno sancito la normalizzazione delle relazioni tra Israele e due Stati del Golfo, gli Emirati Arabi Uniti e il Bahrein, e in seguito all’accordo tra Washington e Abu Dhabi per la vendita degli F-35. Tre settimane fa, l'Organizzazione israeliana per la difesa missilistica del ministero della Difesa ha consegnato una seconda batteria Iron Dome al dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La batteria è stata sviluppata dall'Israele Rafael Advanced Defense Systems, nel quadro di un accordo per la consegna di due batterie Iron Dome firmato tra i due paesi nell'agosto 2019. (segue) (Res)