Difesa: “Haaretz”, Usa pronti a schierare Iron Dome in basi nel Golfo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto rivelato da fonti della Difesa israeliane citate da “Haaretz”, gli Stati Uniti avrebbero ricevuto l'approvazione per iniziare a dispiegare i sistemi di difesa missilistica nelle basi militari statunitensi in un certo numero di Paesi, incluso il Medio Oriente, Europa ed Estremo Oriente. "Sono certo che il sistema aiuterà l'esercito statunitense a difendere i soldati dalle minacce balistiche e aeree", ha detto il ministro della Difesa israeliano, Benny Gantz, alla cerimonia di consegna della seconda batteria. Sebbene per motivi di sicurezza non possano essere svelati i Paesi dove potrebbero essere dispiegate le batterie, “Haaretz” rivela che Israele avrebbe dato il suo tacito accordo agli Stati Uniti per collocare le batterie a difesa delle loro forze dagli attacchi dell'Iran e dei suoi affiliati. “Oltre agli Stati del Golfo, sono previsti schieramenti anche nei Paesi dell'Europa orientale, per paura che la Russia possa mettere in pericolo le forze statunitensi o le infrastrutture strategiche in quei Paesi”, hanno detto i funzionari israeliani citati da “Haaretz”. (segue) (Res)