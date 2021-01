Difesa: “Haaretz”, Usa pronti a schierare Iron Dome in basi nel Golfo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le prime due batterie consegnate negli Stati Uniti sono state sviluppate in Israele da Rafael e altri partner. Ma tra pochi mesi, Rafael dovrebbe aprire una linea di produzione insieme all'appaltatore della difesa statunitense Raytheon, una delle più grandi società di difesa al mondo, per una versione statunitense dei missili intercettori. Ciò consentirà a Rafael e Raytheon di esportare la versione statunitense nell'esercito degli Stati Uniti e in altri paesi in Europa, nel Golfo e nell'Asia orientale. (Res)