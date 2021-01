America centrale: Unicef, 1,5 milioni di bambini a rischio a causa degli uragani (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Honduras, 5 mila persone hanno ricevuto servizi idrici, sanitari e igienici (Wash) nei rifugi, quasi 12 mila bambini e familiari sono stati coinvolti in attività di prevenzione della violenza, 2.232 bambini hanno beneficiato di spazi sicuri nei rifugi, e gli operatori sanitari sono stati formati sullo screening nutrizionale. L'Unicef sta anche sostenendo il ripristino delle infrastrutture igienico-sanitarie nelle scuole, dopo il loro pesante utilizzo come rifugi, in preparazione della riapertura delle scuole. In Guatemala, le brigate nutrizionali hanno fornito servizi a oltre 23.800 bambini e hanno identificato e trattato 249 bambini con malnutrizione acuta. Sono stati consegnati kit igienici a 1.258 famiglie, a beneficio di 2.375 bambini, e sono in corso lavori per la riabilitazione dei sistemi idrici locali a beneficio di 489 famiglie. Nei rifugi e nelle comunità, 2.125 bambini hanno ricevuto sostegno psicosociale. L'acquisizione di aule temporanee è in corso, tuttavia, dato il numero di scuole distrutte, è necessario un ulteriore sostegno per far fronte alle necessità di materiali e attrezzature. (segue) (Com)