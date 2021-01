America centrale: Unicef, 1,5 milioni di bambini a rischio a causa degli uragani (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Nicaragua, 25.000 persone delle comunità colpite hanno beneficiato di servizi idrici e igienici, sono stati distribuiti materiali per sostenere le attività di protezione per 3.600 bambini e adolescenti, e 12 spazi a misura di bambino sono stati creati nelle aree colpite. Il personale di dieci organizzazioni e governi locali è stato formato su C4D e Accountability for Affected Populations (Aap). L'Unicef sta inviando nel paese dieci tende per spazi temporanei di apprendimento e kit scolastici per raggiungere 20.000 bambini in alcune delle comunità colpite più remote. In Belize, 8.850 famiglie sono state raggiunte con messaggi di prevenzione per le malattie trasmesse dall'acqua e comportamenti sani e 150 famiglie hanno ricevuto kit per l'igiene e la nutrizione. E' stata avviata la distribuzione di kit per l'igiene e la nutrizione a oltre 1970 famiglie, a livello nazionale, con un impatto su oltre 4925 bambini. I kit di gioco per lo sviluppo della prima infanzia (Ecd) sono stati acquistati localmente per essere distribuiti a 390 famiglie nelle comunità colpite dagli uragani. Altri 975 bambini e bambine da 0 a 8 anni beneficeranno di materiali ludici e ricreativi per sostenere le opportunità di apprendimento. (segue) (Com)