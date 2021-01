America centrale: Unicef, 1,5 milioni di bambini a rischio a causa degli uragani (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nonostante la pandemia, nonostante questi uragani, ho visto donne e uomini impegnati nella pulizia dei pozzi e nella riabilitazione delle scuole. Persino i bambini stavano aiutando a installare stazioni per lavarsi le mani nelle scuole in modo che potessero continuare a imparare. Questo mi dà un forte senso di speranza. In queste comunità forti e resistenti, i piccoli investimenti possono davvero fare una grande differenza nella vita dei bambini. Ulteriori fondi sono urgentemente necessari per riparare più scuole, ripristinare i sistemi idrici e igienici e fornire agli studenti kit educativi e forniture prima dell'inizio dell'anno scolastico tra poche settimane", ha detto Jean Gough. A dicembre, l'Unicef ha lanciato un appello per 42,6 milioni di dollari per fornire assistenza umanitaria a 647 mila persone colpite dagli uragani Eta e Iota, compresi 327 mila bambini. Più di due mesi dopo che gli uragani hanno devastato l'America Centrale, l'Unicef ha ricevuto solo meno del 30 per cento dei fondi necessari per aiutare le famiglie in difficoltà. A sostegno dei governi dell'America centrale, l'Unicef chiede con urgenza alla comunità internazionale di rafforzare l'impegno finanziario per creare le condizioni minime affinché le famiglie colpite dagli uragani con bambini possano rimanere nelle loro comunità e prevenire gravi battute d'arresto nell'accesso all'istruzione, alla nutrizione, alla protezione, all'acqua e ai servizi igienici. In vista dell'inizio di un nuovo anno scolastico nelle prossime settimane, l'Unicef esorta anche i governi centroamericani a riaprire le scuole ed è pronto a sostenere i loro sforzi. Le prossime settimane e i prossimi mesi saranno cruciali per il ripristino dell'istruzione, compresi i sistemi igienici e idrici nelle scuole, così come l'implementazione di protocolli sanitari per prevenire la diffusione del Covid-19. (Com)