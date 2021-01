Governo: Nencini, dato fiducia ma preoccupato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “La decisione di dare fiducia al governo Conte è stata presa dalla segreteria del mio partito. E io sono un uomo di partito che non tradisce la sua comunità”. Il senatore del Psi Riccardo Nencini ha motivato così a Sky tg24 la sua scelta di votare a favore del Conte bis a palazzo Madama. “La mia comunque – ha sottolineato – è una stata una fiducia preoccupata. Sapevamo che al Senato 161 voti non ci sarebbero stati e che, pur ottenendo la fiducia, il governo non sarebbe stato stabile. Infatti ci sono problemi in moltissime commissioni parlamentari dove numeri sono in parità".(Rin)