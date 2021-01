Brexit: stampa britannica, governo incoraggia aziende a creare succursali nell'Ue per aggirare burocrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le aziende britanniche che esportano in Europa vengono incoraggiate dai consiglieri commerciali del governo di Londra a creare delle società sussidiarie nell'Unione europea per aggirare i costi aggiuntivi, le tasse e le pratiche burocratiche ai quali sono altrimenti sottoposte a seguito della Brexit. E' quanto si legge sul settimanale domenicale britannico "The Observer". Il giornale cita il caso di due aziende britanniche che hanno riferito dei consigli in questo senso arrivati dal Dipartimento per il commercio internazionale, evidenziando che si stanno già muovendo per la registrazione di nuove società all'interno dell'Ue in modo da superare la nuova burocrazia che sarebbe in grado di danneggiare in maniera significativa le loro attività. Andrew Moss, che guida l'azienda Horizon Retail Marketing Solutions, si sta muovendo per registrare la società Horizon Europe nei Paesi Bassi a partire dalla prossime settimane. Stesso discorso e stesse destinazione nell'Ue (Paesi Bassi) anche per Geoffry Betts, direttore gestionale della società Stewart Superior.(Rel)