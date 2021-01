Russia-Usa: ambasciatore Antonov, da rapporti bilaterali dipende futuro scenario globale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo stato dei rapporti internazionali dipenderà da come Russia e Stati Uniti affronteranno le relazioni bilaterali. Lo ha detto l'ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, parlando all'emittente televisiva "Rossiya 1". Secondo il diplomatico, il rafforzamento dei rapporti tra Russia e Stati Uniti per Mosca dipende da quanto sarà realmente interessata l'altra parte. "Certamente, a seconda di come si svilupperanno i rapporti tra Russia e Stati Uniti, ci sarà tempesta o quiete nei rapporti internazionali", ha affermato l'ambasciatore russo. Nella serata di ieri gli Stati Uniti, tramite una nota del Dipartimento di Stato, hanno condannato “fortemente” l’uso di metodi duri contro i manifestanti e i giornalisti in Russia, durante le proteste per l’incarcerazione dell’oppositore Aleksej Navalnyj. (Rum)