Covid: Sala, calcolo Rt non è fatto politico, Regione Lombardia mostri i dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I cittadini lombardi hanno diritto alla verità sul calcolo dell'Rt. Lo sostiene il sindaco di Milano Giuseppe Sala, che su Instagram sollecita la Regione Lombardia a mostrare i dati sul Covid-19. "Buttare in rissa la questione sull'Rt lombardo certamente contribuisce a non far emergere la verità. E i cittadini lombardi, questa volta più che mai, hanno diritto di sapere come stanno le cose", scrive Sala, a corredo di una foto di corso Venezia. "Ma una cosa è chiara. Il sistema è collaudato, essendo in funzione da mesi, una sola Regione (la Lombardia per l'appunto) sostiene che l'algoritmo di compilazione ha una falla mentre per tutte le altre Regioni ha sempre funzionato senza problemi. Possibile che ci abbia visto giusto solo la nostra Regione? La cosa più semplice per chiudere la questione è che la Regione Lombardia faccia vedere i dati", osserva il primo cittadino, che conclude: "Il calcolo dell'Rt è un fatto eminentemente tecnico, non politico". (Rem)