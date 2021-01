Covid: dopo polemica sui dati Rifondazione Comunista torna a chiedere commissariamento sanità lombarda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La federazione di Milano di Rifondazione Comunista torna chiedere il commissariamento della sanità lombarda dopo le polemiche tra la Regione e il ministero della Salute sui dati Covid. E lo fa annunciando la sua presenza a una manifestazione organizzata per domani sotto Palazzo Lombardia con lo slogan "Vanno commissariati e devono andare a casa". Per il partito di sinistra "Attilio Fontana e Letizia Moratti - si legge in una nota - dimostrano ogni giorno che non sono in grado di aiutare la nostra città e la Lombardia ad affrontare la grave crisi pandemica. Da mesi chiediamo al governo, insieme a tanti e inascoltati di commissariare la sanità lombarda. Pur nelle differenze parteciperemo alla mobilitazione, perché pensiamo prioritario, che questa amministrazione leghista si assuma le sue responsabilità e si dimetta". "Fin dall'inizio dell'emergenza sanitaria - ricorda la federazione di Milano - che ha martoriato soprattutto la Lombardia abbiamo denunciato i gravi errori che hanno costellato l'operato della giunta regionale sostenendo insieme alle forze politiche e sociali unite sotto la sigla Milano 2030 la necessità del commissariamento della Sanità Lombarda. La richiesta, presentata in Parlamento e sostenuta da una petizione che ha raccolto oltre 100mila firme, giace dimenticata. Non esentiamo il governo Conte dalla scelta di non aver proclamato la zona rossa nella Bergamasca a marzo e aver ignorato la necessità di intervenire sulla gestione dell'epidemia nella nostra regione con un atto di coraggio che avrebbe risparmiato vite e salvaguardato salute e lavoro.Oggi, dopo l'incredibile vicenda dei dati sbagliati trasmessi a Roma, crediamo - conclude la nota - che non si possa attendere ancora: chi gestisce la sanità lombarda non è in grado di garantire la sicurezza delle persone". (com)