Marocco-Mauritania: Polisario lancia razzi su zona cuscinetto Guerguerat

- ll Fronte Polisario ha lanciato dei razzi nella zona cuscinetto di Guerguerat, tra i valichi di frontiera di Marocco e Mauritania sabato sera. Lo riferisce il sito informativo mauritano “Sahara media”. Testimoni oculari spiegano che i fatti sono andati avanti per circa 15 minuti. Uno dei razzi è caduto in prossimità della Porta mauritana, dove si trova la Gendarmeria, senza provocare vittime. Secondo “Sahara media”, i caccia marocchini si sono alzati in volo per inseguire gli autori dell’attacco, raggiungendo la località mauritana di Bolnouar. Infine, il portale rivela che la situazione è tornata alla normalità e prosegue in transito attraverso il valico. (Res)