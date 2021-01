Governo: Conte, non dimenticare avvocati minacciati e uccisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il 24 gennaio del 1977 a Madrid cinque avvocati giuslavoristi furono uccisi nella ‘matanza de Atocha’, durante gli anni che segnarono il passaggio dalla dittatura franchista alla democrazia.A loro è dedicata la ‘Giornata internazionale degli avvocati in pericolo’ che si celebra oggi, con l’obiettivo di tenere accesi i riflettori su tutti quegli avvocati che vengono minacciati e uccisi in ogni parte del mondo per il solo fatto di esercitare in modo indipendente e autonomo la loro professione”. Lo ha scritto su Facebook il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. “Donne e uomini che si battono coraggiosamente non solo in Paesi come il nostro dove lo stato di diritto e i diritti fondamentali sono costituzionalmente garantiti, ma soprattutto laddove il percorso per l’affermazione, la tutela degli stessi e il diritto a un giusto processo è irto di ostacoli – ha aggiunto -. Il pensiero oggi va a tutte le avvocatesse e agli avvocati impegnati quotidianamente, anche a rischio della propria incolumità, perché a tutti sia riconosciuto il “diritto di avere diritti” e perché la tutela dei diritti sia effettiva”.(Rin)