Roma: Raggi, avanti riqualificazione aree esterne metro, a piazza Bologna presto Giardino arte

- Proseguono le operazioni di riqualificazione delle aree esterne della metropolitana di Roma. In un post du Facebook la sindaca della Capitale Virginia Raggi mostra gli interventi eseguiti a piazza Bologna. "È una zona ricca di negozi e molto frequentata dagli studenti - scrive Raggi - vista la vicinanza all’Università La Sapienza. Con l’Ufficio coordinamento per il decoro urbano di Roma Capitale abbiamo riqualificato le aree esterne della metropolitana per ripristinare funzionalità e sicurezza. Sono state pulite le scalinate di accesso alla stazione, sistemati i percorsi Loges per non vedenti e ipovedenti che erano stati danneggiati, e sono riverniciate le strutture di Atac nei giardini dove sono presenti i murales artistici. A breve partirà, anche, il progetto finanziato dal bilancio partecipativo per la tutela del decoro urbano e coordinato dal Municipio II per la realizzazione del Giardino dell’arte all’interno della piazza. Un intervento di riqualificazione completa per rendere i giardini più belli, che valorizzerà anche la storia del quartiere con decorazioni e opere d’arte di autori del 900". (Rer)