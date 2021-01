Governo: Casini, non voterò a favore di Bonafede

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Lo ascolterò con attenzione, ma escludo di poter votare a favore. Sulla giustizia l'esecutivo non si è mosso”. Lo ha detto il senatore Pier Ferdinando Casini in una intervista sul “Resto del Carlino”, parlando del ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, che la prossima settimana farà una relazione alle Camere sullo stato della giustizia italiana. “Aspettiamo ancora la commissione tecnica sulla prescrizione che aveva promesso il presidente Conte, per non parlare delle intercettazioni i cui abusi continuano a piene mani e della vicenda non chiarita della rivolta nelle carceri – ha spiegato Casini -. No, per quanto mi sforzi di essere generoso non potrò certo votare a favore”.(Rin)