- Rapina 4 giovani in strada e poi tenta un altro colpo in un negozio di abbigliamento. Per questo W.A., minorenne di origini senegalesi, è stato arrestato per rapina aggravata dagli agenti del commissariato di Velletri e accompagnato presso il carcere minorile di Casal del Marmo in via Virginia Agnelli. (Rer)