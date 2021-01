Venezuela: Maduro punta su Biden per “voltare pagina” con gli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Venezuela vuole “voltare pagina” con gli Stati Uniti ora che al potere a Washington c’è il nuovo presidente Joe Biden. Lo ha dichiarato il presidente Nicolas Maduro ieri sera, parlando con i suoi sostenitori a Caracas e auspicando “un nuovo percorso” per le relazioni bilaterali dopo anni di tensioni con l’amministrazione dell’ex presidente Donald Trump. “Vogliamo intraprendere un nuovo percorso nelle nostre relazioni con il governo di Joe Biden, basato sul mutuo rispetto, sul dialogo, sulla comunicazione e sulla comprensione”, ha dichiarato il leader venezuelano. Washington e Caracas hanno ufficialmente interrotto le relazioni diplomatiche nel gennaio del 2019, quando gli Stati Uniti hanno riconosciuto come legittimo presidente venezuelano il leader dell’opposizione Juan Guaidò. L’amministrazione Biden, attraverso il nuovo segretario di Stato Anthony Blinken, ha comunque fatto sapere che su tale punto gli Stati Uniti non modificheranno la propria politica. Già dopo le elezioni dello scorso 3 novembre negli Stati Uniti Maduro si era congratulato con Biden per la vittoria, dichiarando che il Venezuela “è pronto al dialogo e alla comprensione con il popolo e il governo degli Stati Uniti”.(Vec)