Viabilità: Anas, chiusa per forte vento ss 36 a Madesimo (So)

- Anas comunica in una nota che a causa di forti raffiche di vento e per garantire la massima sicurezza alla circolazione, è stata chiusa provvisoriamente al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" in località Madesimo in provincia di Sondrio. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della circolazione e le deviazioni del traffico sulla viabilità locale. (Com)