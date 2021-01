Shoah: Fico, memoria è dovere morale e civile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La memoria della Shoah è un “dovere morale e civile posto in capo alle istituzioni e a ciascun cittadino dalla nostra Costituzione, nata dalla Resistenza e fondata sul ripudio del fascismo e sull’affermazione di principi e valori fondamentali, volti ad impedire che quanto avvenuto in quegli anni possa ripetersi”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, introducendo il concerto “Note di memoria”, a Montecitorio. “Un dovere – ha sottolineato - che richiede la capacità di fare i conti con il nostro passato. Di riconoscere che anche in Italia furono molti, troppi i complici dello sterminio. Di non dimenticare l’onta delle leggi razziali alle quali pochi, nelle istituzioni, nella società, nel mondo culturale, ebbero il coraggio di opporsi apertamente”. Secondo Fico, “il dovere di memoria ci riporta a quanto avvenne dopo l'8 settembre del 1943, quando le milizie fasciste collaborarono attivamente alla schedatura, alla cattura e alla deportazione degli ebrei italiani, nostri concittadini, verso i campi della morte. La memoria, al tempo stesso, ci permette di rendere omaggio ai tanti giusti, come Gino Bartali che abbiamo ricordato lo scorso anno a Montecitorio, che salvarono molte vite a rischio della propria”.(Rin)