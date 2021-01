Portogallo: premier Costa, votare è essenziale per rafforzare la democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Votare è un diritto fondamentale e un esercizio di cittadinanza. Lo ha detto il primo ministro portoghese Antonio Costa, scrivendo su Twitter mentre si sono aperti oggi in Portogallo i seggi per le elezioni presidenziali. "Non farlo significa lasciare che altri decidano il nostro futuro", ha osservato Costa sottolineando che per garantire il rispetto delle regole sanitarie sono aperti oltre 12 mila seggi con un dispiegamento di mezzi "senza precedenti". "Ci sono quattro misure necessarie per votare il sicurezza: utilizzare la mascherina, mantenere la distanza di sicurezza, disinfettarsi le mani e utilizzare la propria penna", ha affermato il premier portoghese evidenziando che la partecipazione alle urne "è necessaria per rafforzare la nostra democrazia". (segue) (Spm)