- Incidente mortale questa mattina alle 7.46 a Cassano d'Adda, nel Milanese. Un uomo di 50 anni è deceduto in seguito a uno scontro mentre stava guidando sulla strada statale Padana Superiore. Il veicolo, come riferisce l'Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) in una nota, si è ribaltato e ha reso difficile l'accesso per i soccorsi. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e i vigili del fuoco. (Com)