Shoah: Fico, antisemitismo aumenta, serve impegno istituzioni

- Tenere viva la memoria della Shoah è “tanto più importante in una fase storica in cui atti terroristici e manifestazioni crescenti di antisemitismo determinano, anche in un continente come l’Europa, rischi per la sicurezza dei nostri concittadini ebrei, al punto da indurli in alcuni casi ad abbandonarlo”. Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, in occasione dell’evento “Note di memoria” per la celebrazione del giorno della memoria a Montecitorio, al quale hanno preso parte anche la presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, e il maestro Francesco Lotoro. “L’aumento significativo degli episodi di antisemitismo - ha spiegato - ci richiama all’impegno, non negoziabile, a rispettare e ad applicare i valori di libertà, giustizia, solidarietà e rispetto dei diritti di ogni persona e gruppo sociale. Un impegno che chiama in causa le istituzioni come tutti gli attori”.(Rin)