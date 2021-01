Governo: Boccia, Renzi sa che siamo aperti al confronto ma senza ricatti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi ci siamo sempre stati. Renzi lo sa. Siccome il Parlamento è una casa di vetro, è giusto confrontarsi in maniera trasparente" in quella sede. "Non abbiamo ritirato noi i ministri in un momento drammatico”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite a Sky Tg24. “Possiamo confrontarci in qualsiasi momento, il problema di fondo – ha aggiunto – è non farlo con un ricatto o delle condizioni. Questo non è accettabile”.(Rin)