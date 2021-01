Israele: media, capo Mossad negli Usa a breve per discutere di Iran

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu, sta lavorando per inviare il capo del Mossad, Yossi Cohen, a Washington nelle prossime settimane per presentare le richieste di Gerusalemme all'amministrazione di Joe Biden in merito a qualsiasi nuova versione dell'accordo sul nucleare iraniano. Lo rende noto l'emittente israeliana "Channel 12". Cohen, uno dei fedelissimi di Netanyahu, sarà il primo alto funzionario israeliano a incontrare il presidente degli Stati Uniti Biden. Sabato sera, l'ufficio del primo ministro ha annunciato che il consigliere per la sicurezza nazionale israeliano, Meir Ben-Shabbat, ha parlato al telefono con l'omologo statunitense Jake Sullivan. Si tratta della prima conservazione confermata di alto livello tra i funzionari israeliani e l'amministrazione Biden. "I due hanno deciso di discutere presto di molti argomenti all'ordine del giorno, tra cui la questione iraniana, questioni regionali e l'avanzamento degli accordi di Abramo", ha fatto sapere l'ufficio di Netanyahu. (segue) (Res)