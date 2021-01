Covid: Boccia, su dati Lombardia credo all’Iss

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “I dati vengono trasmessi dalla Regione, in questo caso dalla Lombardia, lavorati dall’Istituto superiore della sanità, ricertificati dalla Regione” la settimana scorsa “e nessuno li ha messi in discussione”. Lo ha sottolineato il ministro per gli Affari regionali, Francesco Boccia, ospite a Sky Tg24. Da parte della Regione “qualche giorno dopo – ha aggiunto – si sono resi conto che i dati andavano rettificati e c’è stata una querelle tutta nominalistica. Se l’Istituto superiore di sanità dice che i dati sono stati rettificati, io credo" a quest’ultimo.(Rin)