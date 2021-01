Governo: Tajani, non si va avanti con maggioranza raccogliticcia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non si può governare andando a caccia di questo o quel senatore. Non si va avanti con una maggioranza raccogliticcia”. Lo ha detto il vicepresidente di Forza Italia, Antonio Tajani a Sky Tg24. “Tutti i no della sinistra portano l’Italia al voto - ha spiegato -. Non siamo noi a spingere per il voto ma sono le contraddizioni e i veti della sinistra. Se Conte cade spetterà al presidente della Repubblica indicare la strada”.(Rin)