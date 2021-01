Business news: Algeria, il governo punta sulle banche islamiche per recuperare liquidità dal mercato nero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le banche pubbliche algerine si stanno convertendo alla finanza islamica, dal momento che molti algerini evitano il sistema bancario tradizionale (conto a pagamento, credito, ecc.) perché ritenuto incompatibile con la fede musulmana. La mossa è finalizzata ad attrarre denaro dal mercato nero, scommettendo sulle banche islamiche per iniettare liquidità nei canali ufficiali. Le statistiche sulla quantità di denaro che circola nell’economia informale in Algeria sono contradittorie, ma secondo alcuni specialisti si tratterebbe di circa 40-60 miliardi di dollari. Questi fondi che circolano al di fuori dei canali ufficiali, creano uno squilibrio nelle finanze del Paese e privano l'economia di un'importante fonte di finanziamento. Il governo, da parte sua, ha lanciato l’opzione della finanza islamica nel febbraio 2019. Dopo la Banca nazionale d'Algeria e la Banca Cnpe, ora anche il Credito nazionale popolare è entrato nel mercato prodotti islamici con l’obiettivo di aprire più di 100 filiali in sei mesi, come spiegato ad “Agenzia Nova” dal suo direttore, Mohamed Dehmani. (Ala)