Business news: dipartimento energia di Abu Dhabi lancia piano per produzione energia da rifiuti

- Il Dipartimento dell'Energia di Abu Dhabi (Doe), negli Emirati Arabi Uniti, ha lanciato un piano per la produzione di energia dai rifiuti (energy from waste, Efw) nell’emirato, per sostenere la sua transizione verso un'economia più sostenibile e rafforzare il ruolo dell'economia circolare. Lo riferisce l’agenzia di stampa emiratina “Wam”, che cita una nota del Doe. Il piano mira a migliorare le strategie di Abu Dhabi sia nel settore dell'energia che in quello della gestione dei rifiuti e consente un esame più approfondito degli investimenti strategici che influenzano l'offerta e la domanda nel settore energetico locale, oltre a regolare prezzi e tariffe. Il lancio è avvenuto in coordinamento tra il Dipartimento dell'Energia di Abu Dhabi e varie entità rilevanti nell'emirato, ovvero Abu Dhabi Development Holding Company (Adq), Abu Dhabi Waste Management Center (Tadweer), Abu Dhabi Power Corporation, Abu Dhabi National Energy Company (Taqa), Emirates Water and Electricity Company (Ewec), Abu Dhabi Transmission and Despatch Company (Transco), Environment Agency Abu Dhabi, Department of Municipalities and Transport in Abu Dhabi e Masdar City. (segue) (Res)