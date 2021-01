Business news: Nigeria-Benin, Buhari promette cooperazione con Paesi vicini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Nigeria Muhammadu Buhari ha garantito l'impegno del suo governo a lavorare con i Paesi confinanti, sottolineando "l'importanza del buon vicinato". Lo ha detto il consigliere speciale per i media e la pubblicità, Femi Adesina, riferendo dell'incontro tenuto oggi fra il capo dello Stato ed il presidente del Benin Patrice Talon, in visita di lavoro ad Abuja. "La sopravvivenza del tuo vicino è anche la tua, continueremo a lavorare con i nostri vicini alla luce di questa comprensione", ha detto Buhari secondo la nota ufficiale. Il capo dello Stato nigeriano ha ricordato che fin dall'assunzione del suo primo mandato, nel 2015, ha visitato i Paesi vicini - Ciad, Niger, Camerun e Benin -, con l'obiettivo di forgiare un'intesa comune su questioni cruciali, tra cui sicurezza, commercio e sviluppo. La Nigeria ha tuttavia riaperto da poco al commercio le sue frontiere terrestri, dopo una chiusura durata più di un anno e giustificata come misura contro il contrabbando nonostante le ripetute richieste delle più piccole economie vicine di sospendere la misura. Sebbene il governo di Abuja non abbia specificato la ragione della visita di Talon, è probabile che la questione dei blocchi commerciali sia stata uno dei temi centrali, anche in occasione della recente entrata in vigore dell'Accordo per la creazione di una Zona di libero scambio continentale africana (Afcfta). (Res)